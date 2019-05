Il portavoce di Putin spiega perché alla festa della Vittoria non ci saranno leader stranieri

Il portavoce di Vladimir Putin Dmitrij Peskov ha spiegato perché i capi degli altri paesi non sono stati invitati ai festeggiamenti del Giorno della Vittoria che si terranno a Mosca il 9 maggio.

Peskov ha detto che non invitare i leader stranieri è normale negli anni in cui l’anniversario della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale non ha raggiunto una “cifra tonda”, e quest’anno è il 74esimo anniversario.

“Non si tratta di una situazione senza precedenti: anche l’anno scorso non sono stati fatti inviti particolari”, ha ricordato Peskov.

Per le date speciali, le cosiddette "cifre tonde", invece, possono essere invitati i capi di stato stranieri.

