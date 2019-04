Ambasciatore: la Russia è pronta al dialogare onestamente con gli USA

Mosca è pronta a dialogare in modo onesto e rispettoso con Washington, e non è interessata ad acutizzare le tensioni esistesti. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, durante un intervento all'Università della Pennsylvania dedicato al trattato sull'eliminazione dei missili a corto e medio raggio.

"Ci sono molti problemi nel rafforzare il controllo sugli armamenti, la non proliferazione e il regime di disarmo. La Russia è pronta ad affrontare seri negoziati, purché siano onesti, rispettosi, trasparenti e professionali, senza diplomazia del megafono", ha detto Antonov.

Egli ha sottolineato la necessità di trovare un compromesso e il modo di attenuare la tensione esistente tra i due paesi, osservando che la Russia non è interessata ad acuirla.

Commentando il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sull'eliminazione dei missili a corto e medio raggio (Trattato INF), Antonov ha affermato che la risposta russa al ritiro degli Stati Uniti da tale accordo "è stata costruita in modo tale da non trascinare la Russia in una costosa corsa agli armamenti".