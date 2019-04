Ministero Esteri russo: comunità mondiale sostenga sviluppo pacifico crisi in Venezuela

Oggi il ministero degli Esteri russo, attraverso una nota ufficiale, ha fatto appello alla comunità internazionale per sostenere lo sviluppo pacifico della situazione in Venezuela.

"Riaffermiamo la posizione di principio a favore della via politica e civile per risolvere i disaccordi interni da parte degli stessi cittadini venezuelani. Facciamo appello a tutti i membri della comunità internazionale per riaffermare l'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, alle norme e ai principi del diritto internazionale, per sostenere il ritorno del Venezuela verso uno sviluppo stabile e progressivo attraverso il dialogo di tutte le forze politiche locali", si legge nella nota.

Il dicastero ha inoltre sottolineato l'importanza di una copertura mediatica obiettiva dello sviluppo degli eventi in Venezuela.

"I media non dovrebbero diffondere notizie false, trasformandosi in uno strumento al servizio delle forze politiche impegnate ad aumentare la tensione in Venezuela", afferma il documento.

Stamane il leader dell'opposizione venezuelana e autoproclamato capo dello stato ad interim Juan Guaido ha invitato il popolo e i militare a rovesciare il governo di Nicolas Maduro.