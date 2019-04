"Stiamo discutendo le questioni relative alla cooperazione high-tech in questo settore con gli esponenti dell'industria della difesa turca. Stiamo considerando la possibilità di produrre singoli elementi del S-400 in Turchia e ci stiamo anche consultando sulla creazione di un nuovo sistema di difesa aerea a lungo raggio per la Turchia", ha detto Ladygin.

TI POTREBBE INTERESSARE: Erdoğan: senza la Turchia il programma F-35 fallirà