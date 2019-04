Esperto: gli USA armano l'Albania per avvicinarsi sempre più alla Russia

L'Albania ha recentemente firmato un accordo con gli USA per l'acquisto di tre elicotteri Black Hawk, l'addestramento dei piloti albanesi e la manutenzione dei velivoli. Demo Berisa, presidente della comunità albanese in Serbia, ha dichiarato a Sputnik, secondo questi accordi, entro il 2024 l'esercito albanese sarà uniformato agli standard della NATO.

"Attualmente l'esercito albanese non dispone di elicotteri d'attacco, quindi l'accordo è stato concluso. L'Albania riceverà qualcosa gratuitamente, ma comprerà qualcos'altro", ha detto Berisa.

Egli ha notato che la modernizzazione dell'esercito albanese è legata al cambiamento delle sue tattiche.

"L'Albania era solita aderire alle tattiche difensive, ma ora il nucleo del suo esercito saranno unità a risposta rapida. Visti gli Humvee dell'esercito americano i cannoni d'artiglieria di gamma media e corta precedentemente acquistati, il contratto attuale non è una sorpresa", spiega l'esperto.

Secondo Berisa, questo fa parte dell'attuazione del piano NATO, che esiste da oltre 30 anni, per avvicinarsi il più possibile allo spazio post-sovietico e alla Russia.

"L'Alleanza ha deciso di rafforzare militarmente l'Albania, malgrado si tratti di un piccolo paese con un piccolo esercito. Ma vogliono attrezzarlo in modo che sia pronto ad essere utilizzato in qualsiasi momento", afferma Berisa.

A suo avviso, è palese che la NATO stia cercando di aumentare il potenziale di difesa di tutti i paesi balcanici che circondano la Serbia.

"In poche parole, preparano le basi per se stessi. È noto che intendono creare una base aerea in Albania e che le navi della sesta flotta statunitense si trovano a Durazzo. Continuano ad avvicinarsi gradualmente ai confini dell'ex Unione Sovietica", ha concluso l'esperto.