Norvegia, catturato beluga sospettato di lavorare per l'esercito russo (VIDEO)

Un gruppo di pescatori ha notato un beluga al largo dell'isola di Ingeo, nel Nord della Norvegia, con in dosso una videocamera GoPro e un'imbracatura che recava la scritta "San Pietroburgo". Lo riporta oggi il canale televisivo norvegese NRK.

L'uomo che ha avvistato il cetaceo ha affermato che si comportava in modo amichevole e si avvicinava alle persone.

Oidin Rikardsen, professore presso il dipartimento di biologia marina e artica presso la Norwegian Arctic University, sostiene che i ricercatori non usano i beluga in questo modo a scopi di ricerca. Martin Beugh, biologo presso l'Istituto di ricerca marina, pensa che il beluga potesse essere usato dai militari russi per qualche scopo sconosciuto.

"Non sono stati gli scienziati russi a farlo, ma la marina", ha detto Beugh.

Dopo essere stato liberato dall'imbracatura, il beluga è stato liberato. Ma gli esperti credono che difficilmente possa sopravvivere da solo, dal momento che il suo comportamento dimostra che è abituato a stare a contatto con gli umani.