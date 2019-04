Erdogan propone a Trump la creazione di un gruppo di lavoro sull'acquisto degli S-400

"Oggi il presidente ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli ha suggerito la creazione di un gruppo di lavoro sulla questio S-400", si legge in una nota della presidenza turca.

La Turchia, in precedenza, ha affermato che non avrebbe abbandonato l'intenzione di acquistare il sistema missilistico terra-aria russo S-400, il cui primo lotto dovrebbe essere consegnato già a luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, minacciano sanzioni per la loro possibile acquisizione e hanno ripetutamente affermato che possono ritardare o annullare il processo di vendita alla Turchia dei caccia F-35. La Turchia è uno dei partecipanti al programma internazionale statunitense F-35. Ankara ha sempre affermato, però, che gli S-400 non rappresentano una minaccia per gli F-35.