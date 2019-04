Sudafrica: Boeing atterra con motore in fiamme (VIDEO)

Domenica un aereo Boeing 767 della compagna aerea Air Zimbabwe ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Johannesburg per via di un motore in fiamme.

Come riportato dal media locale The South African, il volo UM642 decollato da Johannesburg era diretto alla capitale dello Zimbabwe, la città di Harare.

Il video dell’incidente è stato pubblicato dall’account Twitter PigSpotter. Le immagini mostrano delle lingue di fuoco uscire da uno dei motori.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx — PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) 28 апреля 2019 г.

​Il giornale locale iHarare comunica che una delle possibili spiegazioni dell’accaduto vede coinvolti degli uccelli, che sarebbero finiti nel motore. I passeggeri e l’equipaggio del liner non hanno subito danni. Dopo una pausa tecnica l’aereo ha potuto nuovamente decollare ed effettuare con successo il suo volo.

Una situazione simile era accaduta in precedenza nella città taiwanese di Kaohsiung, dove un aereo della compagnia aerea Cathay Dragon, basata a Hong-Kong, aveva dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per via dell’improvvisa presenza di fumo immesso da uno dei motori.

A bordo c’erano 317 passeggeri. La causa dell’incidente non è ancora nota, ma si pensa che anche in questo caso il problema possa essere uno scontro con uccelli in volo.