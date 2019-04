Crisi demografica, mentre altri hanno fatto soldi eurodeputato bulgaro ha fatto figli

Secondo il politico, durante la sua permanenza al Parlamento europeo è diventato padre di tre figli.

"Qualcuno è tornato dal Parlamento europeo con un grande conto bancario, io con tre figli", il portale Izbori.bg cita Barekov.

A febbraio si è appreso che l'uomo è diventato padre per la quarta volta. Secondo Barekov, se sarà rieletto al Parlamento europeo, dedicherà i prossimi cinque anni alla lotta contro la crisi demografica.

Il politico ha inoltre affermato che alcuni dei suoi colleghi bulgari si trovano nel Parlamento europeo solo per soldi.

"Lo stipendio è di 7mila euro e per ogni presenza si ricevono altri 300 euro. Alcuni eurodeputati bulgari prendevano questi soldi anche in quei giorni in cui non c'erano sessioni plenarie. Come possiamo convincere le persone a votare quando vedono che i nostri deputati vanno in Europa solo per lo stipendio?", si è lamentato l'eurodeputato.

In precedenza i sociologi hanno affermato che nella situazione attuale la Bulgaria corre un alto rischio di diventare un deserto demografico.