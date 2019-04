"L'Ecuador non ha una propria moneta, usa il dollaro americano. Ha ricevuto un prestito del FMI, ma non è possibile ottenere un finanziamento dal FMI se gli Stati Uniti non lo approvano", ha detto Shipton in un'intervista al canale 60 Minutes Australia.

Secondo quanto riferito dal padre di Assange, teme che suo figlio verrà estradato negli Stati Uniti dove per lui non si apriranno mai più le porte del carcere.