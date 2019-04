Per i turisti inglesi la Gioconda è l'attrazione turistica più deludente del mondo

Secondo un sondaggio della compagnia aerea EasyJet, pubblicato oggi sul quotidiano The Independet, per i britannici il capolavoro di Leonardo da Vinci, la Gioconda, è l'attrazione turistica più deludente del mondo.

Per l'86% dei turisti britannici, la Gioconda, che si trova presso il museo del Louvre di Parigi, ha deluso le sue aspettative.

Al secondo posto della classifica delle attrazioni più deludenti, secondo l'84% dei turisti britannici, c'è il checkpoint per il passaggio da Berlino Ovest a Berlino Est ai tempi del famoso muro che divideva in due settori la capitale tedesca.

Un'altra delusione, per l'80% degli intervistati, è la statua bronzea Manneken Pis nel centro storico di Bruxelles.

Seguono, in ordine di delusione, il Moulin Rouge e la Torre Eiffel di Parigi, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi a Roma, e la statua della Sirenetta di Copenaghen

Per quanto riguarda, invece, le attrazioni turistiche che i britannici vorrebbero osservare, in testa c'è l'aurora boreale in Islanda (75%), il Lago di Como (63%) e l'isola greca di Santorini (60%). Seguono le Alpi, la spiaggia rosa di Elafonisi, le Cinque Terre e i campi di tulipani olandesi.

Inoltre, il 55% dei turisti britannici ha ammesso di essere ispirato per i nuovi viaggi da Instagram. Secondo il portavoce della compagnia aerea, Daniel Young, lo studio dimostra che sempre più persone usano Instagram non solo per condividere le loro esperienze di viaggio, ma anche per trarre ispirazione per i viaggi futuri.