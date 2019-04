Si tratta essenzialmente delle domande in cui la motivazione di richiesta di asilo era legata alla difficile situazione in Siria, riferisce il gruppo editoriale Funke.

A metà marzo l'ufficio federale per l'immigrazione ed i rifugiati (BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) aveva aggiornato le disposizioni interne per la valutazione della situazione in Siria. Cambiamenti specifici non erano stati segnalati.

Come notato dal gruppo editoriale, nelle prossime settimane il ministero degli Interni e il ministero degli Esteri tedesco intendono condurre consultazioni sul tema.