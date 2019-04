Primi test reali per il nuovo lanciarazzi multiplo russo "Tornado-S"

Lo ha riferito il direttore dell'ufficio stampa del distretto militare meridionale Vadim Astafiev.

Le unità di artiglieria hanno effettuato esercitazioni tattiche, in cui hanno elaborato manovre per attacchi singoli e coordinati e per il carico dei razzi sugli armamenti ed hanno calcolato i parametri per gli spari e l'uso in combattimento di queste armi.

Più di mille soldati e 100 unità sono state coinvolte nelle esercitazioni.

Il lanciarazzi multiplo "Tornado-S" è progettato per colpire soldati, veicoli non corazzati e mezzi blindati per il trasporto di militari, missili tattici, unità di contraerea, centri di comando ed altre strutture.