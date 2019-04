I media tedeschi hanno paura del nuovo sottomarino russo

Il giornale tedesco Stern ammira il nuovo sottomarino Belgorod, lo definisce "un sottomarino gigante", in grado di svolgere missioni speciali in condizioni di assoluta segretezza.

Il giornale attira l’attenzione su una caratteristica del sottomarino, che consiste nel fatto che è in grado di trasportare a bordo un sottomarino dimensioni più piccole, tra cui il siluro Poseidon, che l'edizione chiama "siluro del giorno del Giudizio".

Stern sottolinea che questo provoca "particolare preoccupazione", perché i siluri sono dotati di fusione alimentata da testate di potenza in due megatoni, capaci di distruggere un intero gruppo di navi amerocane, e possono causare megatsunami, che possono eliminare una regione costiera degli Stati Uniti.

Inoltre, l'edizione si concentra sul motore nucleare del Poseidon, che consente al siluro di avere una riserva di carica quasi illimitata e raggiungere la velocità di 200 chilometri all'ora.

Stern evidenzia un'altra caratteristica dei siluri, in particolare suggerisce che gli ingegneri sono riusciti a risolvere il problema delle cavità, il che significa che attorno al corpo dei siluri è stata creata un’area protettiva con guaina, grazie alla quale si riduce drasticamente l'attrito tra il corpo e l'acqua e ciò aumenta la velocità.

In conclusione la pubblicazione sottolinea che non ha analoghi nel mondo, e ora può raggiungere quasi qualsiasi punto del mondo. La Russia è in grado di "dominare il mondo sommerso".

Oltre ai sommergibili Poseidon, è in grado di muoversi in grande profondità e con alta velocità, ha detto l'anno scorso, Vladimir Putin. Secondo il presidente, i droni possono portare sia munizioni convenzionali che nucleari, ciò permetterà loro di colpire i gruppi portaerei. Il sottomarino nucleare multiuso Belgorod, nave sperimentale per i droni Poseidon, appartiene al progetto 949a "Antey"(analogo del sottomarino nucleare Kursk), il suo codice è 09852.