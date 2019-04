Libia, Conte a Putin: lavoriamo insieme a una soluzione

Il premier italiano Giuseppe Conte ha condiviso con il presidente russo Vladimir Putin le preoccupazioni dell'Italia riguardo la situazione in Libia a margine del Forum dedicato alla nuova Via della seta.

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al presidente russo Vladimir Putin nel corso di un colloquio «fitto e intenso» a margine del Forum dedicato alla Belt and Road Initiative, la nuova Via della seta.

Secondo alcune fonti italiane, il premier «ha espresso a Putin la sua valutazione dell'attuale situazione in Libia e gli ha chiesto di condividere le preoccupazioni al fine di lavorare insieme a una soluzione».

Ieri, in conferenza stampa il premier aveva spiegato che l'Italia in Libia non sostiene «né Sarraj, né Haftar», ma ha una posizione «a favore del popolo libico», e considera comunque la soluzione militare «assolutamente non affidabile».