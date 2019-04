Il professore di Harvard commenta la fine dell’era degli Stati Uniti

Ha espresso la sua posizione in un articolo per la rivista Foreign Policy. A suo avviso, con l'arrivo dell’amministrazione del presidente Donald Trump, del consigliere per la sicurezza di John Bolton e il segretario di stato di Mike Pompeo, Washington ha preso una posizione, che consiste nel fatto che gli USA sono così potenti che possono risolvere molti problemi da soli, e gli altri stati possono essere intimiditi dalla dimostrazione della loro potenza.

Gli USA fanno non solo una guerra commerciale con la Cina, ma anche con molti loro partner economici. Per la soluzione delle questioni diplomatiche con l'Iran e la Corea del Nord, Washington avanza pretese irrealistiche, e quando queste non vengono rispettate, impone sanzioni.

Walt sottolinea che l'attuale situazione del paese permette di aderire a questo tipo di approccio, ma durante la presidenza di Trump non ci sono stati veri successi nella politica estera.

Secondo il professore, ora gli Stati Uniti sono potenti e sono in una posizione privilegiata, ma tutto ha un limite.

In precedenza nel mese di aprile, l'esperto del centro studi sui problemi di sicurezza Ran, Kostantin Blokhin ha detto in un'intervista a Izvestia, che la politica estera di Washington è in contrasto con la dichiarazione del presidente USA Donald Trump che riguarda tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti, compresi Russia e Cina, che devono sbarazzarsi delle armi nucleari.