Foto di uno scontro tra bombe aeree pubblicate su Twitter

L’incidente è avvenuto durante lo show Aviamix, dove si stava tenendo una dimostrazione del lavoro dei caccia bombardieri Su-34.

Gli aerei hanno lanciato delle bombe aeree da attacco al suolo da 500 kg, che si distinguono dalle bombe comuni per la possibilità di essere lanciate da un’altezza ridotta. Il paracadute sulla bomba diminuisce la velocità, permettendo all'aereo di allontanarsi in sicurezza. Le bombe OFAB-500ŠP dispongono di tre unità separabili che garantiscono una maggiore copertura. Il peso delle testate può variare dagli 80 ai 142 kg.

Le immagini mostrano il momento dello scontro e dell’esplosione delle bombe in aria, e anche le conseguenze del loro atterraggio.

Durante gli show gli aerei volano più vicini l’uno all’altro di come fanno durante il loro reale utilizzo in contesto militare, in modo da dare una visione più completa. Probabilmente è stato questo a causare lo scontro. Ogni Su-34 ha lanciato 4 bombe.