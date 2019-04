Trump annuncia che gli Usa si ritirano dal trattato Onu sul commercio delle armi

Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro della sua America dal Trattato sul commercio delle armi. Il documento fu adottato a larga maggioranza nel 2013 con una risoluzione dall’Assemblea generale dell’Onu. In quell’anno, fu sottoscritto dall’allora presidente Barack Obama ma mai ratificato dal Congresso Usa.

“Sto per firmare davanti a tanti testimoni un messaggio con cui si chiede al Congresso di fermare l’iter per la ratifica e di farmi arrivare sulla mia scrivania il trattato, che eliminerò”, ha continuato rivolgendosi al suo pubblico, gli amanti delle armi da fuoco riuniti all’assemblea annuale della lobby National Rifle Association. Poi Trump ha aggiunto: “La libertà dell’America è sacra e gli americani rispetteranno le leggi americane e non quelle di Paesi stranieri”.

Fonte: Askanews