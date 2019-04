Brasile, Bolsonaro scioccato dall'alto numero di amputazioni del pene

Giovedì scorso, a margine di una visita al ministero della pubblica istruzione, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è detto scioccato per le oltre 1000 amputazioni del pene che avvengono ogni anno in Brasile, dovuti, soprattutto, alla scarsa igiene personale.

"Giorno dopo giorno invecchiamo e impariamo cose nuove. Una volta ho scoperto che alcuni uomini vanno in bagno solo per usare il water", ha detto Bolsonaro, sottolineando la necessità di far capire alla gente cosa dovrebbero fare per il loro bene e per il loro futuro.

Sputnik Brazil ha raccolto le reazioni dei brasiliani sui social network riguardo l'allarmante situazione messa in luce da Bolsonaro.

Fernando Horta pensa che questo sia un tema fuori luogo, che il presidente ha deciso di usare per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalla difficile situazione economica nazionale.

“Il tasso di disoccupazione è in aumento (tagliati 43.000 posti di lavoro); Il PIL sta diminuendo; il vicepresidente e suo figlio sono in contrasto; nessun ministero funziona; e alla tv Bolsonaro chiede agli uomini di lavarsi il pene e agli stranieri di venire scoparsi le brasiliane. È quello per cui avete votato?”

desemprego subindo (43 mil vagas formais fechadas)

pib descendo

o vice e o filho se esfaqueando

nenhum ministério funcionando



e na TV bolsonaro pede para os homens limparem o pênis e que estrangeiros venham fazer sexo com as mulheres brasileiras ...



foi nisso que você votou? — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) 26 апреля 2019 г.

​

Esquerdiza Raiz crede che Bolsonaro abbia sbagliato posto per fare simili dichiarazioni.

“Va al ministero della pubblica istruzione e siccome non sa nulla di istruzione si mette a parlare di amputazioni del pene. Non andrò più a votare. È pazzo.”

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

O cara vai visitar o MEC é como não sabe nada de educação fala em amputação de pênis.



Eu não volto mais não. 🤣🤣🤣



Isso é um doidooooooooo.



Bolsonaro alerta para amputações de pênis no Brasil por falta de água e sabão https://t.co/ExrN8GIx8R — Esquerdista Raiz 🇧🇷🇨🇱 (o livro vencerá a arma) (@alexmo3) 25 апреля 2019 г.

​

Pedro H. Medeiros non vede, nella dichiarazione di Bolsonaro, nulla su cui scherzare.

“La gente ride e ci scherza sopra, ma la dichiarazione del presidente sulle amputazioni del pene a causa della mancanza di igiene è diventata una notizia virale e, alla fine, eviterà a degli ignoranti di diventare eunuchi.”

A galera dá risada e tenta fazer chacota, mas essa fala do presidente Bolsonaro sobre os riscos do homem ter que amputar o pênis por falta de higiene foi noticiada em várias lugares, já viralizou e, no final das contas, vai salvar um monte de marmanjo ignorante de ficar eunuco. — Pedro H. Medeiros (@Pedro_Medeirosx) 26 апреля 2019 г.

​

Alberto C. Almeida si preoccupa più per la disoccupazione che della presenza o assenza di genitali.

“Incredibile. L'ansia di Bolosnaro non coincide con l'ansia di milioni di disoccupati (con o senza un pene, con o senza una vagina).”

É inacreditável. As preocupações de Bolsonaro não são as mesmas de milhões de desempregados (com ou sem pênis, com ou sem vagina):https://t.co/JMbGD4ETeb — Alberto C. Almeida (@albertocalmeida) 25 апреля 2019 г.

​

Per la giornalista Nayara Felizardo, che questa dichiarazione era ciò che Bolsonaro aveva di meglio nella sua agenda per quel giorno.

“Bolsonaro si è svegliato stamattina, si è ricordato di non avere Twitter e ha scritto nella sua agenda giornaliera: guardare un video con un uomo nero e bandirlo; affrontare il problema dei gay che vengono in Brasile; parlare dell'amputazione del pene.”

Hoje Bolsonaro acordou pela manhã, lembrou que tava sem twitter e anotou na agenda seus compromissos: ver um vídeo com preto e proibir isso daí, ver a cuestão dos viado viajando pro Brasil e falar de amputação de piroca.



Ele deve estar satisfeito com 100% das tarefas realizadas. — Nayara Felizardo (@NayaraFelizardo) 25 апреля 2019 г.

​

Estranho Sem Nome sostiene che Bolsonaro abbia sollevato un serio argomento di discussione.

“Parlare di cancro al seno va bene; parlare del cancro al collo dell'utero va bene; Bolsonaro parla del cancro al pena, che porta all'amputazione, ed è uno scherzo. Solo nel breve periodo della mia formazione medica a San Paolo, ho visto tre casi di cancro al pene.”

Falar do problema de saúde pública câncer de mama, blz.

Falar do câncer de colo de útero, blz.

Bolsonaro falar no câncer de penis, q leva a amputação, vira piada.

Soh em curto período na minha residência médica em sp vi três. — Estranho Sem Nome (@EstranhoSemNome) 26 апреля 2019 г.

​