In Giappone sarà collocata una nuovissima nave d’assalto USA

Il comando della marina militare statunitense ha ufficialmente comunicato al Ministero della Difesa giapponese che a breve collocherà presso la base militare marina di Sasebo, a sud-ovest dell’isola giapponese di Kyūshū, la nuovissima nave d’assalto America. Lo ha riferito venerdì l’agenzia d’informazione Kyodo, riportando le informazioni ottenute direttamente dall'organizzazione militare.

La nave America è in grado di trasportare gli aerei da guerra di quinta generazione F-35B, i convertiplano Osprey, gli elicotteri e fino a 1700 militari.

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert Flotta USA rischia di essere sconfitta dalle forze navali russe – The National Interest

Il comando della marina militare USA ha comunicato che nella base militare Sasebo l’America sostituirà la nave d’assalto universale Wasp, che probabilmente rientrerà in America per lavori di manutenzione e per ricevere nuove dotazioni tecniche. E le farà compagnia anche uno dei cacciatorpedinieri lanciamissili dotati di sistema di tracking e puntamento Aegis. Ne risulta che al momento in Giappone saranno presenti non 12, ma 11 navi americane con questo sistema antimissilistico.

Il collocamento in Giappone della nave della stazza di 44 mila tonnellate, la lunghezza di 260 metri e le caratteristiche di una portaerei leggera, secondo la rivista Japan Times, è finalizzato a rafforzare la posizione della marina militare statunitense nelle acque dell’Estremo Oriente e a esercitare ulteriore pressione militare sulla Cina.

Fin dal primo dopoguerra la Settima Flotta degli Stati Uniti è basata in Giappone e ha a disposizione fino a 70 navi di tipo diverso e fino a 300 aerei. Si tratta della flotta americana più grande situata in territorio estero.