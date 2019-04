Il capo della polizia dello Sri Lanka ha dato le dimissioni

Il nuovo capo della polizia sarà nominato nei tempi più brevi, ha annunciato il Presidente della Repubblica, Maithripala Sirisena.

“Il signor Jayasundara, con mandato temporaneo di Ministro della Difesa, ha rinunciato alla sua carica. In tempi brevi sarà nominato il nuovo capo della polizia”, ha detto Sirisena, citato direttamente dal sito di informazioni locale Ada Derana.

© REUTERS / Mohammad Ismail Afghanistan, IS rivendica responsabilità in attacco all'accademia

Il giorno prima aveva dato le dimissioni anche il segretario del Ministero della Difesa Hemasiri Fernando. I cambiamenti delle cariche più alte delle forze armate srilankesi sono cominciati dopo la serie di atti terroristici che hanno scosso il paese a partire dal giorno di Pasqua. Precedentemente il presidente aveva comunicato che né il capo della polizia né il segretario del Ministero della Difesa gli avevano fornito un rapporto dei servizi segreti su possibili attacchi presso chiese e altri posti frequentati da turisti.

Nel giro dell’ultima settimana la situazione della sicurezza in Sri Lanka è notevolmente peggiorata. La domenica di Pasqua ha visto il paese scosso da otto esplosioni che, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità, hanno portato via 250-260 vite.

Il gruppo terroristico Isis si è dichiarato responsabile per gli attacchi terroristici. Il presidente Maithripala Sirisena ha affermato che secondo le informazioni in possesso delle autorità, sul territorio dell’isola sono presenti circa 130-140 membri dell’organizzazione. Secondo le indagini gli attacchi terroristici sono stati messi in atto da 9 terroristi-kamikaze e l’identità di 8 di loro è già stata accertata.