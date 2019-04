Il primo post Instagram della CIA: un sacchetto “top secret” e una parrucca

Nella prima immagine pubblicata su Instagram dalla CIA c’è una scrivania con dei quaderni, delle fotografie e un sacchetto di carta con la scritta “TOP SECRET PULP”, e affianco una sedia con una parrucca appoggiata a un bracciolo.

Sotto la fotografia si legge “I spy with my little eye” (letteralmente: spio con il mio occhietto), espressione presa da un gioco popolare durante il quale l’adulto pronuncia questa frase e il bambino deve indovinare un oggetto.

Il giornale Washington Post ha comunicato che secondo quanto reso noto dai rappresentanti della CIA la pagina Instagram, oltre a dar loro la possibilità di condividere le loro storie, potrebbe aiutarli a trovare nuovi dipendenti tra gli “americani di talento”.

Il profilo della CIA è già stato verificato (segnato nell’applicazione con una spunta: questo significa che l’account è ufficiale e appartiene effettivamente alla CIA). L’account ha più di 5 mila follower, mentre la CIA per ora non “segue” nessuna pagina. In precedenza la CIA aveva aperto una pagina sulla piattaforma video Youtube, nel servizio di scambio delle immagini Flickr, nel social network Facebook e nella rete di miniblog Twitter.