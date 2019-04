Uno dei progettatori rivela i risultati del collaudo di Boomerang

I test preventivi effettuati sul carro armato blindato Boomerang hanno dimostrato che le sue caratteristiche superano le richieste del Ministero della Difesa.

Questo è quanto ha rivelato a Sputnik Aleksandr Krasovitskij, direttore generale dell’impresa che si è occupata del progetto.

Il superamento delle caratteristiche richieste dal Ministero “riguarda gli indicatori di velocità e il sorpasso degli ostacoli”, ha precisato. Le altre caratteristiche corrispondono perfettamente a quanto richiesto. “La macchina è esattamente come ce l’aspettavamo”, ha aggiunto Krasovitskij.

L’imprenditore aveva recentemente dichiarato che Boomerang utilizza tecnologie di difesa d’avanguardia: la macchina è dotata di un sistema di difesa della semisfera superiore, di una tecnica di difesa da armi ad alta precisione e può essere comandata a distanza.

A sua volta il Comandante in capo dell’esercito della terra ferma, il generale colonnello Oleg Saljukov, ha affermato che per la potenza dello sparo Boomerang è assolutamente paragonabile a un veicolo da combattimento della fanteria.

Il carro armato era stato presentato per la prima volta nel 2015 durante una parata militare in occaыione del 70esimo anniversario della vittoria sui fascismi sulla Piazza Rossa, insieme alle macchine corazzate del futuro, come “Armata” e “Kurganets”.