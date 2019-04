In rete le immagini "dell'arma del futuro" cinese

Il missile cinese Jia Geng 1, costruito per scopi di ricerca, ricorda sospettosamente ad un missile da crociera ipersonico americano.

Il peso del razzo è di circa 3.700 kg e la velocità massima è di 4300 km/h. Il primo lancio di test del razzo è già stato effettuato. Jia Geng 1 ha volato con una speciale testata conica, considerata un prototipo per gli aerei ipersonici del futuro.

È possibile che in futuro questo razzo sarà probabilmente utilizzato per portare in orbita piccoli satelliti.

Alcuni esperti sottolineano che i cinesi potrebbero non raccontarla tutta: Jia Geng 1 non sarebbe un progetto di ricerca, ma il prototipo di un razzo militare.

Viene suggerito dal fatto che il razzo è stato lanciato dal poligono di Korla nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, solitamente utilizzato per testare mezzi militari.