Lo ha raccontato in un'audizione pubblica all'ONU Maxim Grigoriev, direttore della Fondazione per la ricerca sulla democrazia, che ha condotto indagini indipendenti in Siria.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov Siria, media stranieri diffondo bufala della morte di una famiglia dopo attacco chimico

"La nostra organizzazione ha condotto un'analisi indipendente del rapporto OPCW, abbiamo intervistato 15 testimoni di Douma e 40 membri dei Caschi Bianchi, che hanno fornito informazioni su come hanno inscenato gli eventi".

Ha notato che il rapporto dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) utilizza spesso informazioni non dimostrabili.