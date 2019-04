Media statunitensi colpiti dal nuovo sottomarino russo "Belgorod"

L'analista Kyle Mizokami rileva che il nuovo sottomarino, la cui lunghezza è di circa 184 metri, supera i mezzi navali della Prima Guerra Mondiale in termini di dislocamento e può immergersi fino a una profondità di 500 metri.

Inoltre, secondo l'autore dell'articolo, il dislocamento di Belgorod supera di oltre il 50% il dato dei sottomarini americani della classe Ohio.

© Sputnik / Reportage sul più temibile sommergibile russo

La rivista sottolinea che "Belgorod" non un sottomarino da combattimento e non trasporterà missili balistici. Tuttavia sarà usato come vettore di altri sottomarini, in particolare, il mini sottomarino Losharik ed i droni subacquei Poseidon. Complessivamente Belgorod può trasportare 6 droni Poseidon.

A sua volta l'analista americano H. I. Sutton in un articolo pubblicato sul portale Covert Shores osserva che le reali possibilità di Belgorod restano ancora avvolte nel mistero.