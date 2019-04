I super batteri killer si moltiplicano per via dell’uso di antibiotici senza prescrizione medica

La pericolosità di questi super batteri-microrganismi consiste nella loro resistenza agli antibiotici oggi esistenti.

© AFP 2019 / STR OMS: antibiotici sono inutili contro l'influenza

Inoltre il loro insorgere è favorito dall’utilizzo di antibiotici senza prescrizione medica o nella non osservanza delle norme stabilite dal medico, come fa chi interrompe immediatamente la cura antibiotica non appena i sintomi della malattia spariscono.

La maggior parte delle potenziali vittime dei superbatteri abita in Asia e in Africa. In Nigeria, per esempio, a breve questi microbi saranno responsabili di una morte su quattro.