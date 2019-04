Organizzazione mondiale della sanità: dispositivi elettronici pericolosi per bambini fino a 5 anni

Gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno studiato l’influenza dei gadget sulla salute dei bambini e hanno reso noto quanto tempo un bambino può passare di fronte agli schermi di computer, tablet e smartphone. Dello studio ha scritto il giornale The New York Post.

Fino ai 2 anni d’età i bambini non devono assolutamente utilizzare i suddetti dispositivi, per i bambini dai 2 ai 5 anni, invece, il loro utilizzo è permesso per una durata non superiore a un ora giornaliera.

Secondo lo studio queste regole possono aiutare a prevenire l’obesità infantile e le altre patologie legate a uno stile di vita sedentario in età infantile.

“Aumentare l’attività fisica, ridurre il tempo passato da seduti e garantire un buon sonno migliora la salute fisica e psichica dei più piccoli”, spiega la dottoressa Fiona Bull, coautore dello studio.