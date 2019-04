Cambiamenti climatici: la qualità dell’acqua è già peggiorata

Il risultato è la fioritura di massa dei fiumi e dei laghi e “zone morte” che si estendono per diversi km.

L’agricoltura e le altre attività dell’uomo causano un inquinamento di massa dell’acqua con l’azoto. Questo porta all’eutrofizzazione, ossia alla crescita di piante e alghe, tra cui quelle velenose, e alla creazione di zone morte con basso contenuto di ossigeno.

I ricercatori del Carnegie Institution for Science, sul cui studio ha scritto il Science Daily , hanno deciso di capire quale sia il ruolo del riscaldamento globale in questo problema. Servendosi dei dati a partire agli anni ’80, hanno potuto registrare una chiara correlazione tra la temperatura e la quantità di sedimentazioni e di azoto nell’acqua. L’analisi ha dimostrato che è proprio il clima il fattore principale che ha determinato direttamente l’inquinamento di azoto nelle acque degli USA. Anche l’agricoltura fa la sua parte, ma in modo indiretto.

Ne consegue che non sarà facile risolvere il problema in futuro, in quanto non bisognerà solo agire a livello locale (sull’agricoltura), ma anche globale per prevenire il riscaldamento globale.

L’inquinamento idrico non è l’unica conseguenza negativa dei cambiamenti climatici. Se non saranno intraprese misure dirette alla lotta con il riscaldamento globale l’umanità potrebbe dover pagare un conto molto salato. Solo il problema dello scioglimento dei ghiacciai costerà circa 70 trilioni di dollari.