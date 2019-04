Putin: il problema della Corea deve trovare una risoluzione pacifica

La questione del nucleare nella penisola coreana può essere risolta solo in modo pacifico. È quanto ha dichiarato Vladimir Putin al ricevimento ufficiale in onore del leader nordcoreano Kim Jong-un.

"Diamo per scontato che non c’è e non può esserci un’alternativa a una soluzione pacifica ai problemi della regione", ha detto. Il leader russo ha anche assicurato che Mosca è pronta a continuare a collaborare per abbassare il livello della tensione nella penisola coreana e nell’Asia nord-orientale in generale.

Putin ha fatto riferimento alla saggezza coreana: "Mettendo insieme le forze si può muovere uno scoglio". "Siamo sicuri che sia proprio questo il segreto del successo", ha affermato.

Ricordiamo che oggi a Vladivostok Vladimir Putin ha incontrato per la prima volta il leader nordcoreano Kim Jong-un. La loro conversazione faccia a faccia è durata quasi due ore, mentre il successivo incontro con la partecipazione delle reciproche delegazioni è durato un’ora e mezza.