I chirurghi ora possono trasformare il grasso addominale in tartaruga

Grazie alla liposuzione localizzata i ricercatori hanno capito come dare al tessuto grasso sull’addome le sembianze di muscoli addominali ben definiti. Purtruppo sarà comunque necessario farsi qualche bella sudata in palestra.

A volte la fatica che facciamo per obbligare noi stessi ad andare in palestra è addirittura maggiore di quella dell’allenamento stesso. Ma da oggi i chirurghi plastici potranno aiutare anche i poltroni che vogliono apparire come Hercules e Appollo. I ricercatori della Scuola di Medicina Leonard Miller dell’Università di Miami hanno elaborato una nuova tecnica di chirurgia plastica grazie alla quale lo strato di grassi sull’addome potrà essere trasformato in una vera e propria tartaruga di muscoli!

Nel loro articolo pubblicato sul sito Тhe Journal of the American Society of Plastic Surgeons , gli studiosi spiegano che il metodo si basa sulla liposuzione, ossia il processo mediante il quale il grasso viene letteralmente aspirato grazie a un tubicino in plastica e una pompa elettrica. Il chirurgo plastico usa gli stessi strumenti per rimuovere il grasso localmente e delineare così le linee dei muscoli dell’addome. Il paziente può scegliere se adattare gli “addominali di grasso” a una forma più morbida della pancia o, al contrario, delineare tutti i dettagli anatomici.

Ricordiamo, però, che se non avete mai messo piede in palestra, questa procedura non vi aiuterà a diventare un modello in un giorno solo.

Alla ricerca hanno partecipato 50 pazienti (26 uomini e 24 donne dell’età media di 26 anni) che già avevano una forma fisica discreta grazie all’alimentazione sana e all’attività fisica regolare. I pazienti si erano rivolti alla clinica perché volevano rimuovere gli accumuli di grasso in eccesso sull’addome che non riuscivano a eliminare con gli allenamenti.

Come nella maggior parte delle operazioni chirurgiche c’è una serie di raccomandazioni da seguire dopo l’intervento, tra cui portare delle fasciature per diverse settimane, sottoporsi a visite mediche regolari e condurre uno stile di vita salutare, svolgendo attività fisica.

Quindi purtroppo la medicino non può ancora farci diventare degli atleti con un tocco di bacchetta magica: per avere una linea perfetta ci tocca comunque guadagnarcela con fatica.