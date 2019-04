Gli Stati Uniti accusano la Cina di aver sponsorizzato il governo Maduro

La rappresentante ufficiale del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus ha scritto su Twitter che “la cosiddetta non interferenza della Cina” ha portato alla sponsorizzazione delle autorità venezuelane “per una somma di circa 60 milioni di dollari”.

Precedentemente il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri cinese Lu Kang aveva detto che per quello che riguarda la situazione in Venezuela la Cina si attiene ai principi dell’ONU, al mantenimento della pace e della stabilità nella regione, e le accuse che Pechino avrebbe influenzato negativamente la situazione di crisi in Venezuela “non corrispondono ai fatti”.

© Sputnik . Marco Bello Guaidò ha invitato i venezuelani alla "più grande protesta della storia" il primo maggio

Il 21 aprile in Venezuela sono scoppiate le proteste di massa contro il presidente attuale Nicolás Maduro subito dopo il suo giuramento. Quando sono iniziati i disordini il Presidente dell’Assemblea Nazionale Jua Guaidó si è illegalmente proclamato capo di stato temporaneo. Diversi paesi occidentali capitanati dagli Stati Uniti hanno dichiarato di riconoscere la posizione di Guaidó. A sua volta Maduro ha detto che il capo del parlamento è una marionetta degli USA. La Russia, la Cina e altri paesi hanno sostenuto Maduro come legittimo presidente del Venezuela. Mosca considera inesistente la “carica presidenziale” di Guaidó.