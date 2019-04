Sri Lanka vieta i dispositivi aerei non pilotati

Le licenze per l’utilizzo dei dispositivi aerei a pilota automatico che erano state precedentemente concesse non saranno più valide fino a che il divieto non sarà ufficialmente revocato. Questa decisione fa parte dell’irrigidimento delle misure di sicurezza a seguito della serie di attacchi terroristici più grossa nella storia del paese.

Sri Lanka: il numero dei morti sale a 359

Il 21 aprile nello Sri Lanka ci sono state otto esplosioni. Secondo le ultime informazioni disponibili, i morti sarebbero 359, mentre i feriti più di 520. Il giorno dopo nella capitale c’è stata un’altra esplosione durante il disinnesco di una bomba in un minubus parcheggiato vicino a una delle chiese della città.

Il 25 aprile i media hanno comunicato che nella città di Pugoda all’ovest del paese c’è stata una nuova esplosione. Per ora non ci sono informazioni sulle possibili vittime.

L'ISIS rivendica gli attentati in Sri Lanka

Il 23 aprile il gruppo terroristico dello Stato Islamico (Isis) si era detto responsabile dell’organizzazione degli attacchi terroristici in Sri Lanka. I rappresentanti hanno dichiarato che i bersagli degli attacchi erano i cristiani e i cittadini membri della coalizione militare contro il terrorismo.

Le indagini hanno portato all’arresto di 60 persone e diverse decine di persone sono ricercate. Le autorità ritengono che la preparazione di questi attacchi potrebbe essere durata 7-8 anni.