Putin racconta com’è andato l’incontro con Kim Jong-un

“Abbiamo parlato sia della storia del rapporto tra i nostri paesi che del presente e delle prospettive di sviluppo del dialogo bilaterale”, ha raccontato il leader russo.

Inoltre i capi di stato hanno parlato della situazione nella penisola coreana.

“Ci siamo scambiati opinioni su cosa bisogna fare e come farlo perché la situazione abbia buone possibilità di migliorare”, ha aggiunto Putin.

L’incontro si svolge nel campus dell’Università Federale dell’Estremo Oriente russo, sull’isola Russkij.