A Vladivostok si stanno svolgendo le trattative tra Putin e Kim Jong-un

Putin si è personalmente congratulato con Kim Jong-un per la sua rielezione alla carica più alta del paese, quella di Presidente della Commissione per gli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democrativa di Corea.

“Sono certo che la Sua attività come massima carica dello stato continuerà a favorire un benevolo rapporto di amicizia tra i nostri due paesi e i nostri popoli, il rafforzamento della pace e della sicurezza nella penisola coreana” sono le parole di Putin citate dal sito del Cremlino.