“Una struttura rivoluzionaria”: il National Interest sul carro armato T-14 Armata

Queste le conclusioni di Mark Episkopos, autore della rivista analitica americana National Interest, nel suo articolo “Il nuovo carro armato russo Armata: il migliore al mondo?”.

Il giornale ha ricordato le caratteristiche e le possibilità funzionali del T-14 come i razzi puntabili a laser e la distanza percorribile di oltre 500 km.

“Se anche vogliamo mettere da parte le affermazioni fantasiose sulla possibilità dell’Armata di percorrere la superficie di Marte o di sparare da un cannone su rotaie, difficilmente possiamo dubitare del fatto che il T-14 ha una struttura rivoluzionaria”, dice il testo.

Secondo Episkopos il T-14 è superiore ai principali carri armati della NATO per la potenza dello sparo, la manovrabilità e capacità di continuare a svolgere le principali funzioni in condizioni precarie o di danneggiamento.

Inoltre il carro armato russo batte il modello americano paragonabile, l’M142 Abrams, dal punto di vista del prezzo.

Il T-14 Armata è l’unico carro armato al mondo di terza generazione del dopoguerra e quest’anno sarà oggetto di collaudo.

Secondo le parole del vice premier Jurij Borisov, le Forze Armate russe rinunceranno a un acquisto di massa dei carri armati T-14 Armata per via dell’alto costo. Ha aggiunto che i fondi, in misura inferiore, saranno piuttosto utilizzati per rimodernizzare i carri armati già in possesso dell’esercito, tra cui il T-72.

Durante il forum Armija 2018 il Ministero della Difesa russo ha firmato con il produttore Uralvagonzavod un contratto per l’acquisto di 132 macchine da guerra T-14 e T-15 Armata. Il vice ministro della Difesa Aleksej Krivoruchko ha riferito che le condizioni del contratto saranno realizzate entro la fine del 2021.