Capo Stato Maggiore russo: Nessuna minaccia militare nella regione artica

La Russia non è oggetto di alcuna minaccia nella regione artica che richiede una risposta militare di emergenza. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore Generale russo, Valery Gerasimov.

“Ora non ci sono minacce significative che richiedono una risposta militare di emergenza. Ciò tenendo conto anche del fatto che non abbiamo tenuto e non ci saranno esercitazioni su larga scala”, ha detto Gerasimov alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. Gerasimov ha sottolineato che il Ministero della Difesa russo sta seguendo da vicino le attività della Nato nella regione.

“Per esempio, le esercitazioni del Trident Juncture 2018 che si sono tenute in Norvegia nel 2018... avevano lo scopo di dimostrare l’aumento del potenziale militare della NATO nella regione artica. Crediamo che queste attività dell’alleanza stiano provocando una corsa agli armamenti e non sono in linea con gli obiettivi di sviluppo ed esplorazione dell’Artico”, ha detto Gerasimov.

Negli ultimi anni la Russia ha intensificato le sue attività militari, commerciali e di esplorazione nell’Artico, costruendo infrastrutture di trasporto e di produzione di energia, creando strutture militari e sviluppando la rotta del Mare del Nord che collega l’Europa e l’Asia.