Ministro dell'industria russo: sviluppo del S-500 è nella fase finale

"Si tratta del completamento del lavoro di sviluppo e il successivo avvio della produzione seriale", ha detto il ministro.

Il sistema missilistico terra-aria S-500 sarà in grado di colpire non solo bersagli balistici, ma anche aerei, elicotteri, missili da crociera e ipersonici. Il sistema avrà una gittata di 600 chilometri e sarà in grado di rilevare e contemporaneamente colpire fino a dieci bersagli balistici supersonici che volano ad una velocità di fino a sette chilometri al secondo. Per le sue caratteristiche, il sistema S-500 supererà significativamente l'S-400 e il sistema americano Patriot Advanced Capability - 3.

