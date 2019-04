Il Pentagono non vuole una nuova corsa agli armamenti con la Russia

"Per la corsa agli armamenti bisogna essere in due. Noi non siamo interessati a far quadrale il sistema nel sistema con i russi. I russi stanno sviluppando un numero enorme di nuove armi nucleari, compresi i ben noti sistemi nucleari che il presidente Putin ha annunciato in pompa magna", ha detto Trachtenberg.

© AFP 2019 / NOEL CELIS/POOL Generale russo: le navi antimissile USA sono costantemente vicino i confini russi

Egli ha spiegato che gli Stati Uniti non stanno facendo quel gran numero di cose di cui si sta occupando la Russia in questo momento.

"Quello che stiamo cercando di fare è prendere una serie di misure per ridurre la fiducia della Russia in se stessa. Ciò che stanno facendo i russi dà loro dei vantaggi tangibili, che li porteranno ad un errore di calcolo che non vorremmo vedere", ha aggiunto.

Trachtenberg è il vice di John Ruda, che come sottosegretario alla difesa degli Stati Uniti sovrintende ai problemi politici del dipartimento.

Il presidente russo Vladimir Putin il primo marzo 2018, durante il suo messaggio annuale all'Assemblea federale, ha presentato le nuove armi strategiche della Russia, inclusi i missili ipersonici Kinzhal, Avangard e Burevestnik, il laser da combattimento Peresvet e il drone sottomarino Poseidon.