I giornalisti russi hanno scritto una lettera a Vladimir Zelensky, che ha appena trionfato alle elezioni presidenziali in Ucraina, chiedendogli di intervenire per la liberazione del direttore del portale RIA Novosti in Ucraina, Kirill Vyshinsky.

© AP Photo / Victor Platov Sui social sostengono il capo di RIA Novosti Ukraina Kirill Vyshinsky

LA LETTERA APERTA DEI GIORNALISTI RUSSI A VLADIMIR ZELENSKY:

"Sig. Zelensky,

Il 15 maggio sarà un anno da quando il nostro collega, il giornalista Kirill Vyshinsky si trova in stato di arresto in Ucraina.

Per tutto questo tempo è stato infondatamente accusato di tradimento nazionale solo per aver svolto onestamente il suo lavoro, adempiendo ai suoi doveri di giornalista.

Lei ha detto che i media devono essere il più possibile liberi. Mentre quello che sta accadendo a Kirill è una violazione delle norme europee di base, dei diritti umani e di quelli dei giornalisti. La invitiamo a prestare la sua attenzione alla situazione di Kirill e a fare tutto ciò che è in Suo potere affinché lui torni a essere libero il più presto possibile."