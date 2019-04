Turchia, gatto affronta branco di cani per difendere il suo territorio (VIDEO)

Un gatto ha attaccato un branco di sei cani che avevano invaso il suo territorio, mettendoli tutti in fuga. Il video, ripreso nottetempo dalle telecamere di sorveglianza di un negozio, è stato diffuso in rete e condiviso dal quotidiano britannico Daily Mail.

Il filmato mostra due cani di grossa taglia che si avvicinano ad un gatto seduto sui gradini di fronte all'ingresso di un negozio. Il felino non si lascia intimorire e si lancia all'attacco dei cani, scacciandoli dal suo territorio.

In seguito appare un terzo cane che, spaventato dal gatto, corre dietro ai due fuggitivi. Lo stesso faranno gli altri tre cani del branco che hanno invato il territorio del gatto.

Lo scorso gennaio in rete è stato pubblicato il video del combattimento tra un gatto e una volpe in Russia per una salsiccia.