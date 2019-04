Pastore caccia il demonio da una donna con lunghi baci (VIDEO)

Nel video, pubblicato su Twitter dall’utente @Rmajongwe, il reverendo si avvicina alla fedele, che indossa un vestito rosa, e la bacia per qualche secondo. Secondo i media locali con questo bacio il pastore avrebbe tentato di cacciare il demonio dalla donna.

​Dopodiché il pastore si allontana, scuote le braccia e pronuncia degli ordini in una lingua locale. La donna compie alcuni movimenti circolari con la mano all’altezza dell’addome per poi essere nuovamente baciata dal pastore.

“Pastore al lavoro. Halleluuujah”, ha scritto nel suo post il testimone del curioso incidente Raymond Majongwe.

I commentatori sono indignati per via del comportamento indecoroso del pastore. “Che schifo... Arrestate questo maniaco”, hanno proposto alcuni. “Questo non è ammissibile. Deve finire in galera”, hanno aggiunto altri. Qualcun altro ha scritto “Penso che serva una legge per vietare queste vicende”.