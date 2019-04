Kiev esce dall’accordo sulle invenzioni segrete dei tempi sovietici

Il documento era stato firmato il 4 giugno 1999 tra l’Ucraina, la Russia, la Bielorussia, l’Armenia, la Georgia, il Kazakhstan, il Kirghizistan, la Moldavia, il Tagikistan e l’Uzbekistan.

Le parti avevano aderito all’obbligo di “garantire il regime di segretezza delle informazioni in loro possesso sulle invenzioni segrete (...) create nell’ex URSS”.