L’ambasciatore americano in Russia John Huntsman ha detto che il gruppo di portaerei americane nel Mediterraneo sono un segnale per Mosca.

La notizia è stata riportata da un comunicato stampa della Sesta Flotta degli Stati Uniti.

“I contatti diplomatici e il dialogo, insieme ai potenti sistemi di difesa di queste navi, devono fare capire alla Russia che se davvero vuole migliorare i rapporti con gli Stati Uniti deve interrompere le attività destabilizzanti che sta svolgendo in tutto il mondo”, ha dichiarato Huntsman.

A parole dell’ambasciatore, ogni portaerei vale “centomila tonnellate di diplomazia internazionale”.

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert Flotta USA rischia di essere sconfitta dalle forze navali russe – The National Interest

Due gruppi di portaerei della flotta americana hanno avviato operazioni congiunte nella regione il 23 aprile. Si tratta in totale di 130 aerei, 10 navi, tra cui le portaerei USS Abraham Lincoln e USS John C. Stennis (classe Nimitz) e 9 mila marinai e militari marittimi.

L’ultima volta che due gruppi di portaerei della flotta americana erano stati presenti contemporaneamente nel Mediterraneo era il 2016.

La Russia negli ultimi anni ha notato presso i suoi confini occidentali un’attività della NATO senza precedenti. L’alleanza continua ad ampliare le proprie iniziative in questo campo, chiamandole “repressione dell’aggressione russa”.

Il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov aveva precendentemente dichiarato che Mosca non rappresenta una minacci per nessuno, ma che non può ignorare le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.