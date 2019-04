"Sono impreparati": problemi nell'addestramento dei sergenti dei Marines

Le forze terrestri statunitensi si trovano di fronte al fatto che i sergenti di varie unità non hanno le abilità necessarie per condurre combattimenti ravvicinati.

Lo segnala il portale Military.com con riferimento ad una fonte del Pentagono.

Queste conclusioni sono state fatte dagli esperti del gruppo di conduzione di guerra asimmetrica (unità che preparano il personale militare per varie operazioni, in particolare combattimenti sotto terra). Nei loro rapporti si nota che i giovani soldati si orientano male sul campo di battaglia, mentre i loro comandanti non sanno come preparare il terreno di battaglia.

Inoltre molti sergenti delle accademie militari non sono riusciti a completare un corso base di orienteering con una mappa e una bussola.