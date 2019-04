CNN: Tesla ha intenzione di introdurre un servizio taxi senza autista nel 2020

Lo ha annunciato lunedì durante un evento per investitori il fondatore dell’azienda Elon Musk, riporta la compagnia televisiva CNN.

“Abbiamo in progetto l’avviamento dei primi robot-taxi senza autista per l’anno prossimo. Sono certo che da qualche parte riceveremo i permessi necessari”: ecco le parole di Musk trasmesse dalla CNN per via televisiva.

Secondo quanto afferma Muskб per realizzare il progetto l’azienda creerà un’intera nuova flotta di automobili. Inoltre i proprietari di auto Tesla potranno guadagnare dando a noleggio le proprie macchine ad uso taxi. L’imprenditore sostiene che questa opzione fornirà ai proprietari delle auto elettriche un guadagno fino a 30 mila dollari all’anno.

Musk ha ammesso che le sue previsioni non sempre si realizzano nei tempi stabiliti. “Ma ci sto lavorando. E ci sta lavorando anche tutto il team di Tesla”, ha puntualizzato.

Elon Musk ha fondato Tesla nel 2003. Il quartier generale si trova a Palo Alto, in California. Inizialmente l’azienda si occupava esclusivamente della produzione di automobili elettriche, ma successivamente ha iniziato a occuparsi anche della creazione di batterie a energia solare e altri sistemi di accumulo di energia.