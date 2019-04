Francia, spari a Lourdes: raid delle teste di cuoio FOTO

A Lourdes, in Francia, è in corso un'operazione delle teste di cuoio, si sentono spari. Secondo le prime informazioni una o più persone si sono barricate nella propria abitazione.

A Lourdes, in Francia, è in corso un'operazione delle teste di cuoio. Secondo le testimonianze intorno alle ore 11 in una via nei pressi della stazione ferroviaria. si sono sentiti i primi spari.

La prefettura del dipartimento degli Alti Pirenei segnala che un uomo, probabilmente insieme ad altre due persone, ha sparato colpi di arma da fuoco verso l'esterno dalla propria abitazione.

Una madre, una figlia e una terza persona sarebbero state prese in ostaggio, scrive il giornale La Semaine des Pyrénées. Secondo le informazioni di France 3 Occitanie, si tratterebbe di un conflitto familiare: l'uomo sarebbe tornato armato nella casa della sua ex compagna.

🔴🇫🇷 #URGENT - Une opération du RAID est en cours à #Lourdes (Haute-Pyrénées) alors qu’un ancien militaire serait retranché à son domicile. Des coups de feu ont été entendus, la piste terroriste est écartée (La Dépêche). #Raid #PoliceNationale #HautePyrénées pic.twitter.com/7GUAgieHrF — Yohann En Marche 🚶 (@YohannEnMarche) 23 апреля 2019 г.

​La polizia ha circondato l'edificio, all'interno del quale è stata interrotta la fornitura di gas ed energia elettrica. Sono state evacuate le abitazioni vicine. Sul luogo sono pronti ad intervenire anche pompieri ed ambulanze.

Un forcené retranché chez lui a #lourdes. Plusieurs personnes se trouveraient avec lui. Le RAID est sur place pic.twitter.com/bqB36M4SJb — Thomas Rossi (@ThomasRossi31) 23 апреля 2019 г.

Secondo LCI l' uomo che ha sparato è un ex militare.​

Secondo La Dépêche, il procuratore della Repubblica del comune di Tarbes, Pierre Aurignac, ha confermato il sequestro della coppia, affermando che il cinquantenne è l'ex coniuge della vittima.