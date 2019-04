Senatore americano: la Turchia deve scegliere tra S-400 o sanzioni

"Se il presidente Erdogan insiste sul portare a termine l'acquisto del sistema missilistico S-400 e dispiegarlo, allora saranno imposte sanzioni... e saranno obbligatorie. Non vogliamo arrivare a tanto e abbiamo proposto delle alternative alla Turchia. Il sistema S-400 è incompatibile con l'architettura della NATO ", ha detto Menendez.

Il senatore ha sottolineato che, oltre alle sanzioni, una simile scelta da parte di Ankara costringerà Washington a negare la fornitura dei caccia di quinta generazione F-35 alla Turchia.

"Non ci sarà mai un F-35 vicino ad un S-400; non accadrà mai. Questa è la posizione di entrambi i partiti al Congresso... e di vari esponenti del governo... Saranno puniti sulla base della legge americana, che prevede sanzioni per chiunque acquisti il sistema russo. Se fornissimo gli F-35 vicino alla Turchia, la Russia sarà in grado di apprendere tutti i segreti della sua tecnologia", ha spiegato Menendez.

Ankara deve scegliere da che parte stare, ha aggiunto il senatore. "La Turchia deve fare una scelta: può rimanere un alleato importante nella NATO e continuare a concentrarsi sull'Occidente, oppure allontanarsi".

Menendez si trova attualmente ad Atene, dove oggi incontrerà il presidente greco Prokopis Pavlopoulos. Precedentemente ha incontrato a Cipro il presidente Nikos Anastasiadis. Pochi giorni fa, Menendez, insieme al senatore repubblicano Marco Rubio, ha presentato al Congresso "La legge sulla sicurezza e la cooperazione energetica nel Mediterraneo orientale", che cambia la strategia degli Stati Uniti nella regione e prevede il rafforzamento delle relazioni con Grecia e Cipro.

In precedenza, la Turchia ha detto che non avrebbe rinunciato all'acquisto del sistema missilistico russo S-400, aggiungendo che la consegna del primo lotto è prevista già per il prossimo luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, minacciando sanzioni e l'annullamento della vendita alla Turchia del nuovo caccia F-35.