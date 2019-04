Beve solo birra per la Quaresima: americano racconta risultati dell'esperimento

Lui stesso l'ha raccontato al portale LADbible.

Hall ha deciso di seguire l'esempio dei monaci bavaresi che consumavano la birra fatta in casa per rendere la loro dieta più nutriente. Dal 6 di marzo per 46 giorni Dell ha bevuto ogni giorno da due a cinque bottiglie di birra.

Secondo lui, durante questo periodo non ha mai infranto questo regime. Oltre alla birra, beveva acqua e caffè nero. Il 21 aprile, giorno della Pasqua cattolica, l'americano ha perso 20 chilogrammi ed ha iniziato a pesare circa 112 chilogrammi.

Dell afferma che le sue condizioni di salute sono migliorate dopo l'esperimento.

"I miei livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue sono diminuiti, anche la mia pressione è diminuita", ha detto Hall.

Ha spiegato che prima di tutto voleva liberarsi della dipendenza da cibo e sfidare se stesso, non perdere peso.

L'uomo ha assicurato ai giornalisti che avrebbe continuato a perdere peso attraverso digiuni costanti e riduzioni di porzioni di cibo.