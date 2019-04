Difesa: Bulgaria, sviluppi gara per due pattugliatori attesi dopo elezioni Ue

Lo ha spiegato oggi il capo di Stato maggiore della Marina militare bulgara, ammiraglio Mitko Petev. Secondo quanto riporta il portale d'informazione "Sofia Globe", sono tre le società internazionali che hanno rispettato la scadenza del 16 aprile per la presentazione delle offerte: la tedesca Lurssen, la bulgara Mtg Dolfin e l'italiana Fincantieri. Le offerte sono state aperte oggi nel corso di una cerimonia presso il ministero della Difesa bulgaro, ma la divulgazione del prezzo delle tre proposte avverrà solo il 29 maggio, ovvero pochi giorni dopo le elezioni europee.

Il viceministro della Difesa, Anatoly Velichkov, capo della commissione interministeriale che esaminerà le offerte, ha annunciato che il vincitore della gara sarà determinato sulla base di quattro criteri: capacità della nave, prezzo, cooperazione industriale e sostegno nella logistica.

L'italiana Fincantieri, i cantieri navali tedeschi della Luerssen e la bulgara Mtg Dolfin hanno presentato offerte per 984 milioni di lev (circa 492 milioni di euro) per la costruzione di due pattugliatori che saranno acquisiti dalla Marina militare di Sofia. La Bulgaria sta cercando di aggiornare tre unità navali da pattugliamento di fabbricazione sovietica con nuovi mezzi. La Bulgaria ha alzato lo scorso anno il budget per le nuove unità navali del 20 per cento dopo che la precedente gara d'appalto, in cui la sola Mtg Dolphin aveva presentato un'offerta, non si è conclusa con successo.

Fonte: Agenzia Nova